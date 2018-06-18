Haber: Semih Baykal

Türkiye’nin yüzde 65'i ormanlarla kaplı, yaklaşık 200 göl ve göleti, serin ve temiz havası ile son yıllarda takımların gözde kamp yeri haline gelen ilimiz, bu senede Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den ve yabancı kulüplerin gelmesini bekliyor. Gerede, Bolu Dağı, Abant yolu, Karacasu ve merkezde bulunan, bakım ve onarım işlemleri tamamlanan tesisler, 18 antrenman sahasıyla 1 Temmuz'dan itibaren yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlayacak.2018- 2019 futbol sezonu öncesi Azerbaycan, Ukrayna, Romanya, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan, Suudi Arabistan ve İran'dan takımlar, bölgedeki tesislerde rezervasyonlarını yaptırdı. Ayrıca Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den çok sayıda takımın da burada kamp yapması planlanıyor.

“MARKA ŞEHİR HALİNE GELİYORUZ”

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Bolu'nun spor kenti olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlediğini, bu coğrafyanın güzelliğini, tüm sporcular için seferber ettiklerini dile getirdi. Bolu'da geçen yıl, yerli ve yabancı yaklaşık 150 futbol takımının ağırlandığını aktaran Ertem, "Kış aylarında Antalya ilimiz futbol takımları için nasılsa yazın da Bolu ilimiz aynı şekilde. Her türlü spor faaliyetine hizmet verecek hale geliyoruz. Marka şehir haline geliyoruz." diye konuştu. Ertem, gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelen üst lig takımlarını ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları ifade etti: "Futbol haricinde de milli takımlarımızı gerek takım halinde gerekse bireysel olarak Bolu'da ağırlıyoruz. Futbol sahalarını artırma noktasında Abant Tabiat Parkı'na 2 antrenman sahası yapacağız. Onları da yerli ve yabancı takımların hizmetine sunacağız"