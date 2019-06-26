Kulüplere müjde

Haber: Aysun Beykoz

Futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasında son aşamaya gelindi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve kulüpler arasında altyapısı oluşturulan protokolün imzalanması için beklenen, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play talimatında gereken değişikler tamamlandı. Bloomberg HT'nin haberine göre, borç yapılandırma işlemlerinin gerçekleşmesi için beklenen yeni TFF Kulüp Lisans Talimatı, yarın yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu'nda görüşülerek yürürlüğe girecek. Böylelikle, kulüplerin borçlarını yapılandıracak olan konsorsiyumda yer alacak olan bankalar, yapılandırma görüşmelerine başlayacak. Bu değişiklik, kulüplerin harcamalarına sınırlamalar getirecek. Her kulüp, borçlarının büyüklüğüne göre, gelirlerinin belli bir kısmını harcayabilecek. Kulüplerin yapılandırmaya konu olan borçlarının yaklaşık 8 milyar TL olduğu belirtiliyor.