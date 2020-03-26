Kulüplere transferde corona virüs darbesi!

Haber: N.Halid Altundal

Ligler süresiz ertelendi ve futbolcular çalışmalarına evden devam ediyor. Ancak bu kadar soruna rağmen asıl felaket senaryosu futbola geri döndüğümüzde yaşanacak. Futbol sektörünün maddi yapısı corona virüs nedeniyle büyük zarara uğramış durumda. Transfer dönemi nasıl yaşanacak? Transferde yine astronomik rakamlar görebilecek miyiz? Bu kriz oyuncu bedellerine nasıl yansıyacak? Türk kulüplerini nasıl tehlikeler bekliyor?

İşte yaşanabilecek felaket senaryosu

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemi futbolu da bir hayli etkiledi. Sportif aktivitelerin durma noktasına geldiği bu dönemde tek devam eden lig Belarus'ta oynanıyor. Futbol sektörü de tamamen durmuş durumda. Dünyada ekonomik pazar olarak ciddi boyutlara ulaşan futbolun durması sonrası dönem için iç karartıcı bir tablo ortaya çıkartıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalleri, maçları ertelendi, EURO 2020 ertelendi... Bu liste uzayıp gidiyor. Bu süreçte en çok etkilenenler seyir zevki yok olan futbolseverler olduğu kadar, kulüpler de mağdur duruma düşmüş oldu. Oynanmayan bir ligde kulüpler seyirci hasılatı, maç kazanma primleri, Avrupa kupalarından gelen gelir, reklam gelirleri, televizyon gelirleri gibi maddi kazançlardan mahrum kalıyorlar.

Kabus gibi çöktü

Futbol bir zincir gibi, olumsuz bir durumda etkilenenlerin sayısı da bir hayli fazla oluyor. Oyuncular, yöneticiler, teknik heyet, aşçılar, şoförler, kulüp binası çalışanları, kulüp medyası çalışanları, altyapı çalışanları ve futbolcuları... Corona virüs salgını ve yaşananlar bunu en iyi şekilde özetlemiş durumda. Yüksek kar rakamları açıklayan kulüpler bile şu anda futbolcuları ve teknik heyetleri ile konuşup maaşlarında indirime gitmelerini istiyorlar. Zor durumda olan kulüplerin nasıl bir politika izleyeceği ise henüz bilinmiyor. Türk kulüplerinin bu konuda ilerleyen dönemde bir hayli başı ağrıyacak gibi gözüküyor. Sürecin belirsiz olması da futbol kulüplerinin belini büken en önemli konuların başında geliyor. Corona virüs salgını durdurulsa dahi maddi krizin belli bir dönem devam edeceği ve bu durumun transfer döneminde de hissedileceği ön görülüyor. Bunun en büyük nedeni de astronomik rakamlara alıştığımız devrin sonuna gelmiş olabiliriz. Maddi yapıyı yönetmek için kulüpler rahat bir şekilde artık transferde para harcayamayacak. Bu da oyuncuların bonservis bedellerinin düşmesi anlamına geliyor.