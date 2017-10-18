Haber: Esra ÖZTÜRK

Boluspor Kulübü eski yöneticilerinden Turgut Güngör’ün vefatı üzerine Boluspor Kulübü resmi internet sayfasından taziye mesajı yayınladı. Boluspor Kulübünün taziye mesajında

“Eski Yöneticilerimizden Turgut Güngör'ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi bugün Yeşil Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Şehitler Mezarlığına defnedilecektir. Merhum Turgut Güngör'e Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.” İfadelerine yer verildi.

Eski Boluspor Kulübü eski yöneticilerinden Adnan Varlığ’ınvefatı üzerine Boluspor Kulübü resmi internet sayfasından taziye mesajı yayınladı. Boluspor Kulübünün taziye mesajı şu şekilde “Eski Yöneticilerimizden Adnan Varlık'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi bugün Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çakmaklar Mezarlığına defnedilecektir. Merhum Adnan Varlık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”