“Küme düşeceğiz diye zerre korkum yok!”

Haber: Volkan Yılmaz

Altay deplasmanından puansız dönerek ligin son sırasına gerileyen Boluspor’da başkan Necip Çarıkçı açıklamalarda bulundu. Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada Çarıkçı“Bolu kamuoyuna saygıyla, Bolusporumuzun İzmir deplasmanından puansız dönmesinin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Oynadığımız futbolun karşılığı kesinlikle 3 puan, en kötü 1 puan olmalıydı. Özellikle ilk yarı futbolcularımızın sergilediği performans etkileyici derecedeydi. Ancak acı gerçekte şu ki; Güzel futbol yine bize puan getirmedi ve şanlı Bolusporumuz Ligin sonuncusu durumunda” şeklinde konuştu.

“KÖTÜYÜZ AMA BU LİGDEN DÜŞECEK KADAR KÖTÜ DEĞİLİZ”

Geride kalan 21 haftada takımın başarılı bir performans sergilemediği fakat buna rağmen Boluspor’un ligden düşmeyeceğini de sözlerine ekleyen Çarıkçı “Geriye dönüp geçen 21 haftaya baktığım da, başarılı bir performans sergilemediğimiz çok net görülüyor. Bunu söylerken, Boluspor Başkanı olarak ta özeleştiriyi yapmak ilk önce bana düşer. Günü geldiğinde günahıyla-sevabıyla bu başarısız süreci -Boluspor’u sevenler olarak- hep birlikte masaya yatırır, tartışır, konuşur, Boluspor’un geleceğini hep birlikte belirleriz. Ama şimdi değil! Çünkü; Kötüyüz ama bu Ligden düşecek kadar kötü değiliz. 18’inci sırada olacak kadar kötü değiliz. Erzurumspor maçında bir hakem hatası maçı elimizden aldı. Altay maçında gördüğümüz kırmızı kart ise güzel futbolumuzu frenledi! Bolu kamuoyu ve Boluspor sevdalıları şunu çok iyi bilmelidir ki; Boluspor Başkanı olarak küme düşeceğiz diye zerre bir korkum yok! Hocamız Osman Özköylü’ye, Teknik Ekibine, futbolcularıma güvenim ve inancım tam. Yaşadığımız sürecin tamamen psikolojik olduğunu biliyorum. Sadece özgüven kazanmalıyız. Örnek verecek olursam, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe’nin yaşadığı psikolojik süreci bu yıl biz yaşıyoruz. Daha 13 hafta var. Yani dağıtılmamış 39 puan. Bu psikolojik savaşı üst üste alacağımız 2-3 galibiyet ile aşacağız. Sadece ayağa kalkmamız, kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Tamam, işimiz kolay değil ama çok da zor değil. Bu düşüncelerimi taraftarımızın büyük bir kesiminin de taşıdığını düşünüyorum. Takıma olan inançlarından şüphesi olmayan, 600 km uzaktaki deplasmana bu inançla giden taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu Takıma ve Teknik Heyete inandıkları için Boluspor Başkanı olarak onlarla gurur duydum” dedi.

“TANJU ÖZCAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Belediye Meclis toplantısında tüm meclis üyelerini maça davet eden ve birlik beraberliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür eden Çarıkçı “Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a da Meclis’te yaptığı anlamlı konuşma için teşekkür ediyorum. Çok haklı; Gün, kavga etme, eski defterleri açma günü değil. Hele hele felaket senaryosu yazma günü hiç değil. Gün, kenetlenme günü, inancımızı güçlendirme günü. Ayağa kalkma günü. Bu Takıma ve bu Teknik Heyete inanarak etrafında toplanma günü. Taraftarımızın tezahüratlarında yaptığı betimleme de dedikleri gibi, bu Boluspor küme düşmeyecek! Boluspor Başkanı olarak buna inancım tam! Mayıs’ta herkes eteğindeki taşları döker, eleştirisini yapar, söyleyeceğini söyler. Bolupor’un geleceğe umutla bakması için ne gerekiyorsa yapılır. Ama bugün o gün değil. Bugün inanma günü. Bugün karşılıksız sevme günü. Bolu kamuoyu ve Boluspor sevdalılarını bu şehrin takımına inanarak destek olmaya davet ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.