Haber: N.Halid Altundal

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Coşkun Demirbakan, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Sakarya'dayım, ailemle birlikteyim, karantinadayım. Sadece Süper Lig değil, tüm ligler için karar alınmalı. Önce sağlık, her şey futbol mu? Liglerin haziran ya da temmuz ayında başlayacağı konuşuluyor. Salgın yarın kontrol altına alınsın biz yarın maçları oynayalım. Herkes maçları oynamak ister. Ama önce sağlık koşulları sağlanmalı. Antalya'da ligler tamamlansın diye bir görüş var. Antalya'da futbolcuları koronavirüsten kaçırırken kalp krizinden öldürecekler. Benim görüşüm liglerde küme düşme olmasın ve şampiyonlar belirlensin. Ligler 21 ya da 22 takımdan oluşsun. Benim yapacağım yorumlar takımımın durumundan dolayı yanlış anlaşılıyor. Yine diyorum; sağlık koşulları sağlanırsa biz yarın maç oynayalım."

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, 16:29