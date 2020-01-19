Küme Düşüyoruz Beyler

Haber:Volkan Yılmaz
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Osmanlıspor karşılaşması, Osmanlıspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Beykan Şimşek'in şutunda top ağlara gitti. 0-1
56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Delarge'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert şutunu kaleci Eyüp güçlükle kurtardı. Kaleciden dönen top Boluspor defansı tarafından uzaklaştırıldı.
59. dakikada Osmanlıspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kendi kalesine ters vuruş yapan Arif Morkaya topu ağlara gönderdi. 0-2
80. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından sert şutunda top az fakla auta çıktı.
90+2. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahası dışından şutunda top üst direkten geri döndü.
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Burak Şeker xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Ali Can Alp xx
Boluspor: Yavuz Aygün xx, Seth xx, Arif Morkaya x, Adilehou x, Hakan Arslan xx, Halilovic xx, Dodo xx (Mustafa Eskihellaç dk. 71 xx), Hayrullah Bilazer xx, Gökhan Sazdağı xx, Melih Okutan xx (Mustafa Durak dk. 59 xx), Delarge xx (Kubilay Türkyılmaz dk. 63)
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Oğuz Yıldırım xx, Mehmet Yiğit xx, Ali Eren İyican xx, Ayuk xx (Todorovic dk. 89 ?), Halil İbrahim Esen xx, Atakan Çankaya xx, Barış Zeren xx (Batuhan Yılmaz dk. 90+4 ?), Blagojevic xx, Bekan Şimşek xxx (Okan Deniz dk. 71 xx), Mertan Caner Öztürk xx
Goller: Beykan Şimşek (dk. 14), Arif Morkaya (dk. 59 k.k.) (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Delarge, Hayrullah Bilazer, Gökhan Sazdağı (Boluspor), Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor)