Kupa Anadolubeyi’nin

Haber: Gökhan Aksoy

Türkiye U 17 Şampiyonası 1. Kademe turu final maçında Hacettepe Spor ile Anadolubeyi Spor takımları karşı karşıya geldi. Mücadele Bolu Karaçayır Spor Tesisler Sentetik 1’de oynandı. Mücadelenin ilk yarısını iki takımın karşılıklı golleriyle 1 – 1 eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında gol çıkmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Hacettepe’nin golü 36.dakikida Mustafacan Bozyel’den gelirken, Anadoluneyi takımının golü ise 39.dakikada Mustafa Çevik’ten geldi. Şampiyonun belli olacağı final mücadelenin normal süresinde kazanan çıkmayınca seri penaltı atışlarına gidildi. Seri penaltı atışlarında rakibini 5-4 yenen Anadaolubeyi Spor takımı Bolu Grubunu şampiyon olarak tamamlayarak adını bir üst tura taşıdı.

Stat: Karaçayır Sentetik 1

Hakemler: Can Durgut, Koray Doğansoy, Bayram Öztürk

Hacettepe Spor: Ahmet Furkan Coşkun, Aram Kalmaz, Eren Şimşek, Mert Uzun, Faruk Kayar, Mustafacan Bozyel, Nasip Buğra Vanlı, Özüm Ulaş Kerse, Efe Geçili, Ali Bedir, Onur Bahar

Anadolubeyi Spor: Yusuf Talha Öztürk, Fatih Koştan, Ege Yılmaz, Erdi Şekerciler, Sarp Kavani, Ahmet Can Acun, Muhammed Musa Kürkçü, Abdullah Bulut, Yusuf Buğra Koşal, Mustafa Çevik, Eren Altıntaş

Goller: 36. Dakika Mustafacan Bozyel (Hacettepe), 39. Dakika Mustafa Çevik (Anadolubeyi)