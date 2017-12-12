Haber: Semih BAYKAL

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2’inci maçında Boluspor, Kasımpaşaspor’u Bolu Atatürk Stadyumu’nda konuk etti. İlk maçı deplasmanda 3 – 1 kazanan kırmızı beyazlılar, rövanş maçında Kasımpaşaspor’u Melih Okutan (2), Akubueze ve Yusuf Emre’nin golleri ile 4 – 1 mağlup etti. Melih Okutan oynadığı futbolla maçın adamı olmayı başardı.

İlk 11’ler:

Boluspor: Ertuğrul Taşkıran**, Caner Cavlun*, Diarra*, Franco*, Göksu Alhas* (İshak* Dk. 71), Burak Asan*, Özgür İleri*, Andre Santos* (Yusuf Emre Gültekin* Dk. 68), Mustafa Durak*, Melih Okutan* (Akubueze** Dk. 64), Furkan Demir**

Kasımpaşaspor: Burak Yaşar*, Youssef, Onur Ural, Veysel Sarı, Mert Kula* (Dk. 45 Eduok*), Abdullah Durak, Trezeguet* (Hakan Demir* Dk. 71), Hasan Bilal*, Ahmet Ildız, Mensah* (Dk. 66 Markus Martin*), Rangel*

Sarı Kartlar: Veysel Sarı (Dk. 52 Kasımpaşaspor), Eduok (Dk. 63 Kasımpaşaspor)

Kırmızı Kartlar:

Goller: Trezeguet (Hasan Bilal Dk. 24 Kasımpaşaspor), Melih Okutan (Santos Dk. 39 Boluspor), Melih Okutan ( Mustafa Durak Dk. 42 Boluspor), Akubueze (Burak Asan Dk. 68)

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma Kasımpaşaspor’un vuruşları ile başladı.

8’inci dakikada Kasımpaşaspor’un atağında sol kanattan yapılan ortada Rangel’in indirdiği topa, Ahmet Ildız’ın gelişine şutu az bir farkla yandan dışarı çıktı.

11’inci dakikada Boluspor’un sol kanattan kullandığı kornerde Özgür İleri’nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

14’üncü dakikada Boluspor’da Caner’in ortasında savunma hata yaptı ve top Mustafa Durak’ın önünde kaldı. Mustafa önünde kalan topa istediği vuruşu yapamadı ve kaleci Burak topu rahat bir şekilde tuttu.

18’inci dakikada Boluspor’un atağında sol kanattan çalımlarla içeri giren Caner’in şutu yan ağlarda kaldı.

24’üncü dakikada Kasımpaşaspor’un sol kanattan Hasan Bilal’in kullandığı kornerde Trezeguet, düzgün bir kafa vuruşu ile takımı 1 – 0 öne geçirdi.

31’inci dakika Boluspor’un atağında Santos’un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Melih Okutan, rahat pozisyondan yararlanamadı.

32’inci Sol kanattan Göksu’nun ortasına Furkan Demir istediği kafa vuruşunu yapamayınca kaleci Burak topu rahat bir şekilde aldı.

39’uncu dakikada Boluspor’un atağında Santos’un pasında topla buluşan Melih, ayağının dışı mükemmel bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. Skor 1 – 1.

42’nci dakikada Boluspor’un atağında Mustafa Durak’ın ara pasında topla buluşan Melih Okutan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin yanından düzgün bir vuruşla takımını 2 – 1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor’un, 2 – 1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başında Kasımpaşaspor’da Mert Kula yerini Eduok’a bıraktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı Boluspor’un vuruşları ile başladı.

52’inci dakikada Kasımpaşaspor’da Veysel Sarı, rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

58’inci dakikada Boluspor’un atağında Melih Okutan’ın ceza sahası alanının dışından ayak içi vuruşu kaleci Burak’ta kaldı.

63’üncü dakikada Kasımpaşaspor’da Eduok hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gördü.

64’üncü dakikada Kasımpaşaspor’un atağında Trezeguet’in şutu direkten döndü.

64’üncü dakikada Boluspor’da Melih Okutan kenara alınırken, Akubueze oyuna dahil oldu.

66’ncı dakikada Mensah oyundan alınırken, Markus Martin oyuna dahil oldu.

68’inci dakikada Boluspor’un atağında Burak Asan’ın ara pasında topla buluşan Akubueze farkı ikiye çıkardı. Skor 3 – 1.

68’inci dakikada Boluspor’da Santons, yerini Yusuf Emre Gültekin’e bıraktı.

71’inci dakikada Boluspor’da İshak oyuna girerken, Göksu kenara geldi.

71’inci dakikada Kasımpaşaspor’da Hakan Demir oyuna dahil olurken, Trezeguet kenara alındı.

89’uncu dakikada Boluspor’un atağında topla buluşan Furkan Demir topu Yusuf Emre’ye çıkardı. Yusuf Emre’nin sert şutu kalecinin tüm çabalarına rağmen ağlara gitti.