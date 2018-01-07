Haber: Semih Baykal

Boluspor kupada oynadığı tüm maçları kazanarak şu ana kadar 16’ya kalan takımlar içinde en fazla maç kazanan 2 takımdan biri oldu. Bolusporla birlikte Kayserispor’da 5 maçını da kazandı. Boluspor 5 maçlık süreçte ilk olarak Sinopspor’un 3-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar daha sonra Anadolu Selçukspor’u 1-0, Kasımpaşaspor’u 3-1 ve 4-1, son olarak ise Akhisarspor’u 2-1 yenerek tüm maçlarını kazandı ve 5’te 5 yaptı. Kupada son 16’ya kalan takımlardan tüm maçlarını kazanan, Kayserispor 5’te 5, G.Birliği 4’te 4, F.Bahçe 3’te 3, A.Konyaspor 3’te 3 yaptı.