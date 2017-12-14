Haber: Semih Baykal

Dörtdivan Yunus Emre Orta Okulu, Sakarya Orta Okulu ve Mengen Gökçesu Orta Okulu takımları çekilince mücadelelerde tek maç oynandı. Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maça Canip Baysal OO 5-0’lık seri ile başladı. Milli Egemenlik OO kısa sürede toparlanıp 6-5 öne geçti. Bir seri daha yakalayan Canip Baysal OO 9-6 öne geçti. Rakibini 6 sayıda tutan Canip Baysal OO farkı açtı ve 14.sayıyı buldu. 16-6 ve 19-7’lik skorlar sonrası Canip Baysal OO büyük avantaj yakaladı. 23-14’ü bulan Canip Baysal OO seti 25-14 aldı ve maçta 1-0 öne geçti. 2.sete de benzer bir şekilde üstün başlayan Canip Baysal OO 5-1 öne geçti. Milli Egemenlik OO takımına şans vermeyen Canip Baysal OO farkı arttırdı: 12-2. İlerleyen bölümde 15-7 ve 17-10’u bulan Canip Baysal OO, kalan bölümde Milli Egemenlik OO takımına sadece 2 sayı vererek seti 25-12 maçı da 2-0 kazanarak şampiyon oldu. Bu karşılaşma sonrası 2 takıma kupa ve madalyalarını GHSİM Şube Müdürleri Ramazan Demir ve Muzaffer Akdoğan ile birlikte Voleybol İl Temsilcisi Nihal Çavuşoğlu ve öğretmenler takdim etti.