Haber: Esra ÖZTÜRK

Her yıl Geleneksel olarak düzenlenen Arçelik Kurumlar Arası Voleybol dostluk Turnuvasını Polis Gücü Şampiyon olarak tamamladı. Polis Gücü rakibi Sağlık Müdürlüğünü 3 - 2 yenerek kupanın sahibi oldu. Polis Gücü kupasını Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertemin elinden alarak şampiyonluklarını kutladı. Rakibine yenilerek ikinci olan Sağlık Müdürlüğü kupasını İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim İzciden aldı. Turnuvanın üçüncüsü ise İtfaiye Müdürünü 3 - 0 yenen Milli Eğitim Müdürü oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncülük kupasını Arçelik İnsan Kaynakları Müdürü Kemal Varlıktan aldı. Dördüncü olan İtfaiye Müdürlüğü dördüncülük kupasını İtfaiye Müdürü Mehmet Dumandan aldı. Turnuvanın en centilmen takımı Avukat Katipleri oldu. Turnuvanın en iyi pasörü Polis Gücü takımından Özkan Göker olurken turnuvanın en iyi smaçörü Sağlık Müdürlüğü takımından Sadullah Kara oldu.