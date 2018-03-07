Haber: Esra Öztürk

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8 gündür devam eden Okul Sporları 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Futbol Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.12 erkek ve 1 kız takımının katıldığı yaklaşık 195 sporcunun yer aldığı Futbol Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları sonucunda şampiyonlar belli oldu. Yıldız Erkeklerde; Gazipaşa Ortaokulu 1., Koç Ortaokulu 2., Hacı Bayram Veli İmam-Hatip Ortaokulu 3. ve Alıçören Ortaokulu, 4.oldu. Yıldız Kızlarda; Gazipaşa Ortaokulu 1. oldu. Müsabakalar sonrası dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.