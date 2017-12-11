Haber: Semih Baykal
Kupada 5.tur mücadeleleri ATV, A Spor ve A2 kanallarından yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda rövanş maçlarının naklen yayın akışı şöyle:
12 Aralık Salı
13.30: Antalyaspor-Orhangazi Belediyespor (A Spor)
15.30: Bursaspor-Adanaspor (A Spor)
16.30: Boluspor-Kasımpaşa (A2)
17.30: Trabzonspor-BB Erzurumspor (A Spor)
19.30: Sivas Belediyespor-G.Saray (ATV)
21.00:G.Manisaspor-Beşiktaş (A Spor)
13 Aralık Çarşamba
13.30: Gençlerbirliği-Kars 36 Spor (A Spor)
14.00: T.M.Akhisaspor-Ankara Demirspor (A2)
16.30: Bucaspor-D.G.Sivasspor (A Spor)
17.00: E.Y.Malatyaspor-Osmanlıspor (A2)
18.45: A.Alanyaspor-A.Ç.Giresunspor (A Spor)
20.30: Adana Demirspor-F.Bahçe (ATV)
14 Aralık Perşembe
13.30: Eyüpspor-Kayserispor (A Spor)
14.00: İstanbulspor-K.Karabükspor (A2)
16.00: A.Konyaspor-Batman Petrolspor (A Spor)
20.00: İ.Başakşehir FK-K.K.Maraşspor (A Spor)
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