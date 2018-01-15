Haber: Esra Öztürk
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-1 mağlup eden Boluspor, 17 Ocak Çarşamba günü saat 14:30 rövanş maçına çıkacak. Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre kupada rövanş maçlarının heyecanı 3 farklı kanalda yaşanacak. Son 16 Turu rövanş maçlarının naklen yayın akışı şöyle:
16 Ocak Salı
16.00: Bursaspor-Gençlerbirliği (A2)
18.00: Trabzonspor-A.Konyaspor (A Spor)
20.00: İstanbulspor-Fenerbahçe (ATV)
17 Ocak Çarşamba
14.30: T.M.Akhisarspor-Boluspor (A2)
18.00: M.Başakşehir FK-A.Ç.Giresunspor (A Spor)
20.30: Osmanlıspor-Beşiktaş (ATV)
18 Ocak Perşembe
18.00: Antalyaspor-Kayserispor (A Spor)
20.30: Bucaspor-Galatasaray (A Spor)
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