Haber: Esra Öztürk

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-1 mağlup eden Boluspor, 17 Ocak Çarşamba günü saat 14:30 rövanş maçına çıkacak. Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre kupada rövanş maçlarının heyecanı 3 farklı kanalda yaşanacak. Son 16 Turu rövanş maçlarının naklen yayın akışı şöyle:

16 Ocak Salı

16.00: Bursaspor-Gençlerbirliği (A2)

18.00: Trabzonspor-A.Konyaspor (A Spor)

20.00: İstanbulspor-Fenerbahçe (ATV)

17 Ocak Çarşamba

14.30: T.M.Akhisarspor-Boluspor (A2)

18.00: M.Başakşehir FK-A.Ç.Giresunspor (A Spor)

20.30: Osmanlıspor-Beşiktaş (ATV)

18 Ocak Perşembe

18.00: Antalyaspor-Kayserispor (A Spor)

20.30: Bucaspor-Galatasaray (A Spor)