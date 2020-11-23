Kupa Maçı Yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçlarının yayın programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraş maçı yayın programında yer almıyor.

Kupa Maçı Yayınlanacak mı?


Haber: Volkan Yılmaz

Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre kupada 4.turda naklen yayınlanacak olan maçların programı şöyle:

24 Kasım Salı

13.00 Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor: A Spor

14.30 Denizlispor - Turgutluspor: A Spor

17.00 Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor: A Spor

19.00 Adanaspor - Sakaryaspor: A Spor

21.00 Fenerbahçe - Sivas Belediyespor: A Spor

25 Kasım Çarşamba

13.00 Yeni Malatyaspor - Etimesgut BLD: A Spor

15.00 Atakaş Hatayspor - Karacabey BLD: A Spor

17.00 Gaziantep FK - Serik BLD: A Spor

19.00 Antalyaspor - Pendikspor: A Spor

21.00 Çaykur Rizespor - Uşakspor: A Spor

26 Kasım Perşembe

13.00 BB Erzurumspor - Ankara Demirspor: A Spor

15.00 Kasımpaşa - 24 Erzincanspor: A Spor

17.00 Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon: A Spor

19.00 Konyaspor - Manisa FK: A Spor

21.00 Göztepe - Kırıklarelispor: A Spor

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