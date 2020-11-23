Kupa Maçı Yayınlanacak mı?

Haber: Volkan Yılmaz
Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre kupada 4.turda naklen yayınlanacak olan maçların programı şöyle:
24 Kasım Salı
13.00 Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor: A Spor
14.30 Denizlispor - Turgutluspor: A Spor
17.00 Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor: A Spor
19.00 Adanaspor - Sakaryaspor: A Spor
21.00 Fenerbahçe - Sivas Belediyespor: A Spor
25 Kasım Çarşamba
13.00 Yeni Malatyaspor - Etimesgut BLD: A Spor
15.00 Atakaş Hatayspor - Karacabey BLD: A Spor
17.00 Gaziantep FK - Serik BLD: A Spor
19.00 Antalyaspor - Pendikspor: A Spor
21.00 Çaykur Rizespor - Uşakspor: A Spor
26 Kasım Perşembe
13.00 BB Erzurumspor - Ankara Demirspor: A Spor
15.00 Kasımpaşa - 24 Erzincanspor: A Spor
17.00 Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon: A Spor
19.00 Konyaspor - Manisa FK: A Spor
21.00 Göztepe - Kırıklarelispor: A Spor