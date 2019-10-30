Kupa Maçında Bayrak Kaldırdı

Haber: Volkan Yılmaz

Altay, Görele'yi yenip kupada adını bir üst tura tek golle yazdırdı. Altay'a zaferi getiren golü 90. dakikada Hasan Namazcı kendi ağlarına yolladı. A Spor’dan naklen yayınlanan maçta Bolulu hakem Hakan Erkan başarılı yardımcı hakemliği ile dikkat çekti.

BÜYÜK ALTAY TURLADI

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme turu maçında İzmir ekibi Görele'yi uzatmada mağlup etti. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında TFF 1. Lig ekibi Altay evinde Bölgesel Amatör Lig takımlarından Görelespor'u 1-0 yenerek adını üst tura yazdırdı. Maçın 3. Dakikasında Oğuzhan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Leandrinho kaleci İsmail'den sıyrılırken topun kontrolünü kaybetti. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 10'da Hüsamettin kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunda kaleci İsmail topu kornere çeldi. 30'da sağdan ceza sahasına giren Hüsamettin'in sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. 71'de Alhassan'ın pasıyla ceza sahasına giren Yasin'in yakın mesafeden şutunu kaleci kornere çeldi. 78'de Yasin sağdan ceza sahasına girdi. Yerden pasında Hüsamettin kayarak ayak koydu. Top direk dibinden auta çıktı. 90-1'de Leandrinho sağdan ceza alanında çizgiye indi. Ortasında Hasan Namazcı'nın ters şutunda top ağlara gitti: 1-0. Karşılaşma 1-0 sona erdi.