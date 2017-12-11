Haber: Esra Öztürk

Kulübün Karaçayır tesislerinde gerçekleşen antrenmanda, dün oynanan İstanbulspor maçında forma giyen futbolcular ter antrenmanı yaptı. İstanbulspor maçında forma şansı bulamayan futbolcular ise teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde önce ısınma ve koşu yaptı, daha sonra da istasyon çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı pas ve top kapma çalışması ile tamamladı. Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında 12 Aralık Salı günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı konuk edecek. Boluspor ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanarak büyük avantaj yakalamıştı.Boluspor takımı yapılan antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.