Haber: Semih Baykal

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan ve üst üstte aldığı kötü sonuçların ardından Boluspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa yönetim ile anlaşarak yollarını ayırdı. Çapa’nın ardından yeni teknik direktör arayışına başlayan Boluspor’da bu süre içerisinde takımı kimin çalıştıracağı merak konusu olmuştu. Bu konu Boluspor yönetiminin resmi sitesinden yaptığı açıklama ile son buldu. Boluspor takımını Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Konya Anadolu Selçukspor ve TFF 1. Lig 10. haftasında Çaykur Rizespor maçlarına U16 takımı Teknik Direktörü Yılmaz Özen çalıştıracak. Kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı; “Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Konya Anadolu Selçukspor ve TFF 1. Lig 10. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlığını, U16 Takımı Teknik Direktörü Yılmaz Özen yönetiminde gerçekleştirilecek” denildi.