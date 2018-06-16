Haber: BMA

Aşırı yağışlar sebebiyle yapılamayan Gerede Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Ortaokullararası Futbol Turnuvasının kupa töreni Melih Gökçek Kültür Merkezinde yapıldı. Turnuva şampiyonu S.M Dayıoğlu Ortaokulunun kupa ve madalyalarını Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, turnuvanın 2.si Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulunun kupa ve madalyalarını ise AK Parti İlçe Başkanı Ali Şafak, turnuvanın en centilmen takımı seçilen Yenimahalle Ortaokuluna kupa ve madalyalarını Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kadir Murat Altıntaş verdi. Turnuvanın en golcü oyuncusu ise S.M Dayıoğlu Ortaokulundan 11 golle İsmail Samet Özdemir oldu. Özdemir’e madalyasını Kent Konseyi Başkanı Mehmet Çongar takdim etti. Ayrıca turnuvaya katılan tüm takımlara teşvik kupası, madalya verilirken takım hocalarına da teşekkür plaketi takdim edildi.