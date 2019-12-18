Kupada 2.Gün Heyecanı

Haber: Volkan Yılmaz

3 ayrı grupta oynanacak 1 tur müsabakalarında A grubu maçlarına Ankara, B grubu maçlarına İzmir, C grubu maçları ise Bolu ev sahipliği yapacak. Gruplarında ilk 2 sırada yer alan 6 takım ve en iyi 3. olan 1 takım olmak üzere toplamda 7 takım çeyrek finale yükselecek. Kupada C Grubu maçları gün başladı. Bugün Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak olan 2 maçla heyecan sürecek. Program şöyle:

19 Aralık Perşembe

18.00 KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ SK. - SEBEN SPOR KULÜBÜ

16.00 GÜNEYSU SPOR KULÜBÜ - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD. GSK