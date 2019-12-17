Kupada C Grubu Bolu’da

Haber: Volkan Yılmaz

3 ayrı grupta oynanacak 1 tur müsabakalarında A grubu maçlarına Ankara, B grubu maçlarına İzmir, C grubu maçları ise Bolu ev sahipliği yapacak. Gruplarında ilk 2 sırada yer alan 6 takım ve en iyi 3. olan 1 takım olmak üzere toplamda 7 takım çeyrek finale yükselecek. Kupanın fikstürü çekildi. Karaçayır Spora Salonu’nda oynanacak olan C Grubu’nun programı şöyle:

18 Aralık Çarşamba

16.00 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD. GSK - BAHÇELİEVLER BEL. SK.

18.00 SEBEN SPOR KULÜBÜ - GÜNEYSU SPOR KULÜBÜ

19 Aralık Perşembe

18.00 KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ SK. - SEBEN SPOR KULÜBÜ

16.00 GÜNEYSU SPOR KULÜBÜ - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD. GSK

20 Aralık Cuma

18.00 BAHÇELİEVLER BEL. SK. - GÜNEYSU SPOR KULÜBÜ

16.00 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD. GSK - KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ SK.

21 Aralık Cumartesi

16.00 SEBEN SPOR KULÜBÜ - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD. GSK

18.00 KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ SK. - BAHÇELİEVLER BEL. SK.

22 Aralık Pazar

16.00 GÜNEYSU SPOR KULÜBÜ - KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ SK.

18.00 BAHÇELİEVLER BEL. SK. - SEBEN SPOR KULÜBÜ