Kupada da Hüsran: 5-3

Haber: C.Kutay Aykan

Payas İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadeleye ligde kötü gidişi durduramayan Boluspor yedek ve genç ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Maçın ilk yarısı ve normal süresi 0-0 tamamlanınca uzatma dakikalarına geçildi. Uzatmanın ilk dakikasında ev sahibi ekip Mümin’in golüyle 1-0 öne geçti. Boluspor 103.dakikada Melih’in golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Uzatmanın ilk devresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümlerinde eşitlik bozulmayınca tur atlayacak takımı belirleyecek olan penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda ev sahibinden Zafer, Fatih, Mümin ve Fatih Somuncu golü buldu. Boluspor Mustafa Eskihellaç ve Seth gol yaparken, Batuhan ve Melih kaçırınca Boluspor kupaya veda etti.

Stadyum: Payas İlçe

Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan, Cemalettin Gündoğdular, Oğuz Akyüz

Payasspor: Suphi, C.Ali, Oğuzhan, Mümin, Ömer (96.dk.Zafer), Fatih Somuncu, Yasin, Uğur (84.dk.Birkan), Furkan (75.dk.M.Can), Aykut, Fatih Dalgıç

Boluspor: Yavuz, Melih, Umut, Mustafa Samican (64.dk.Hayrullah), Erkan (72.dk.Shukurov), Seth, Fethi (107.dk.Muhammed Şura), Batuhan, Mutlu, Burak, Yusuf Mert (79.Mustafa Eskihellaç)

Goller: 91.dk.Mümin (Payasspor), 103.dk.Melih (Boluspor)

Sarı Kartlar: 42.dk.Ömer, 44.dk.Yasin, 57.dk.Uğur, 90.dk.C.Ali (Payasspor), 57.dk.Mustafa Samican 107.dk. Burak, 117.dk.Umut (Boluspor)

Penaltılar