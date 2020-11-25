Kupada dev rakipler

Haber: Volkan Yılmaz

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 27 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura çekiminde Süper Ligin 4 büyük takımının Boluspor ile eşleşme ihtimali var. Kulüp temsilcileri ile TFF yetkililerinin katılacağı kura çekimi saat 14.30’da başlayacak. Kura çekimi sonrası temsilcimiz Boluspor’un rakibi de belli olacak. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’na, 4. Eleme Turu galibi 26 takım ile Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Süper Lig takımları katılacak. Maçların tarihleri kura çekimi sonrası belli olacak.