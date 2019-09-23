Kupada Düdük Arslan’da

Ziraat Türkiye Kupası 3.Turu’nda oynanacak olan maçları yönetecek hakemler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Payasspor-Boluspor maçında Hüseyin Gökberk Arslan düdük çalacak.