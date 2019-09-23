Kupada Düdük Arslan’da

Ziraat Türkiye Kupası 3.Turu’nda oynanacak olan maçları yönetecek hakemler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Payasspor-Boluspor maçında Hüseyin Gökberk Arslan düdük çalacak.

Kupada Düdük Arslan’da

Haber: Birol Ertunç

Arslan’ın yardımcılıklarını Cemalettin Gündoğdular(1. Yardımcı Hakem) ve Oğuz Akyüz(2. Yardımcı Hakem)yapacak. Maçın 4.hakemi ise Yunus Emre Çakar. Kupada 3.turda ilk gün maçlarını yönetecek olan hakemler şunlar:

24 Eylül Salı

13.00: Yeni Çorumspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

14.00: Payasspor-Boluspor: Hüseyin Gökberk Arslan

14.00: Mardin BŞB-Altay: Batuhan Gültek

15.00: Karacabey Belediye-CG Ümraniyespor: Emre Kargın

15.00: Muğlaspor-Bursaspor: Mustafa İlker Coşkun

15.00: 1877 Alemdağspor-Sancaktepe: Aytaç Geçgel

15.00: Edirnespor-BB Erzurumspor: Demokrat Özgür Güneş

15.00: Esenler Erokspor-Uşakspor: Ömer Faruk Turtay

15.00: Somaspor-Keçiörengücü: Serkan Önsal

16.00: Altınordu-1922 Konyaspor: Adem Cinek

16.30: Şanlıurfaspor-Anagold 24 Erzincan: Mehmet Şükrü Közcü

18.30: Balıkesirspor-Vanspor FK: Ömer Faruk Gültekin

19.00: Adanaspor AŞ-Fethiyespor: Oğuzhan Uğurlu

19.00: Osmanlıspor FK-İçel İdman Yurdu: Çağdaş Altay

19.00: Amed Sportif-Ağrı 1970 Spor: Yücel Büyük

20.30: Kocaelispor-Sivas Belediyespor: Sezer Yalçın

Esra Perçin

Esra Perçin

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