Kupada Düdük Arslan’da

Haber: Birol Ertunç
Arslan’ın yardımcılıklarını Cemalettin Gündoğdular(1. Yardımcı Hakem) ve Oğuz Akyüz(2. Yardımcı Hakem)yapacak. Maçın 4.hakemi ise Yunus Emre Çakar. Kupada 3.turda ilk gün maçlarını yönetecek olan hakemler şunlar:
24 Eylül Salı
13.00: Yeni Çorumspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
14.00: Payasspor-Boluspor: Hüseyin Gökberk Arslan
14.00: Mardin BŞB-Altay: Batuhan Gültek
15.00: Karacabey Belediye-CG Ümraniyespor: Emre Kargın
15.00: Muğlaspor-Bursaspor: Mustafa İlker Coşkun
15.00: 1877 Alemdağspor-Sancaktepe: Aytaç Geçgel
15.00: Edirnespor-BB Erzurumspor: Demokrat Özgür Güneş
15.00: Esenler Erokspor-Uşakspor: Ömer Faruk Turtay
15.00: Somaspor-Keçiörengücü: Serkan Önsal
16.00: Altınordu-1922 Konyaspor: Adem Cinek
16.30: Şanlıurfaspor-Anagold 24 Erzincan: Mehmet Şükrü Közcü
18.30: Balıkesirspor-Vanspor FK: Ömer Faruk Gültekin
19.00: Adanaspor AŞ-Fethiyespor: Oğuzhan Uğurlu
19.00: Osmanlıspor FK-İçel İdman Yurdu: Çağdaş Altay
19.00: Amed Sportif-Ağrı 1970 Spor: Yücel Büyük
20.30: Kocaelispor-Sivas Belediyespor: Sezer Yalçın