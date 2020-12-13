Kupada Düdük Aydın’da

Haber: C.Kutay Aykan

17 Aralık 2020 Perşembe günü 15.00’da Antalya Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Sezgin Çınar yapacak. Fraport TAV Antalyaspor – Beypiliç Boluspor mücadelesinin hakem kadrosu şu şekilde:

(O) Cihan Aydın

(Y) Samet Çiçek

(Y) Sezgin Çınar

(D) Taner Tuncer

Hakem İstatistikleri

Fraport TAV Antalyaspor’un ilk kez bir maçında orta hakem olarak düdük çalacak olan Cihan Aydın, takımımızın bu sezon 2-0 galip geldiği Gençlerbirliği mücadelesinde dördüncü hakem olarak görev almıştı.