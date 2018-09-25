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25 Eylül 2018 Salı
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    • Kupada düdük Çağdaş Altay’da

    Ziraat Türkiye Kupası 3.tur eleme maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

    25 Eylül 2018 Salı 11:33
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    Kupada düdük Çağdaş Altay’da

    HABER:Gökhan Aksoy

    Ziraat Türkiye Kupası 3.tur eleme maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Boluspor’un 26 Eylül Çarşamba günü sahasında oynayacağı Payasspor maçında görev yapacak hakem Çağdaş Altay oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak üçüncü tur maçlarının hakemleri şunlar:

    26 Eylül Çarşamba

    13.00 Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

    14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe: Çağatay Şahan

    14.00 Gaziantepspor-Dersim 62 Spor: Burak Olcar

    14.00 Kilis Belediyespor-Osmanlıspor: Emre Malok

    14.00 Hatayspor-Esenler Erokspor: Alper Çetin

    14.00Gümüşhanespor-Silivrispor: Batuhan Gültek

    14.00 Erbaaspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

    14.30 Kardemir Karabükspor-Körfezspor: Burak Şeker

    14.30 Kırşehir Belediyespor-Altay: Erkan Engin

    14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: Muhammetali Metoğlu

    14.30 Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: Süleyman Soyutürk

    14.30 Bartınspor-Sarıyer: Necati Selçuk Şahin

    14.30 Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa: R. Alkım Aksoy

    15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor: Ramazan Keleş

    15.00 Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor: Demokrat Özgür Güneş

    15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor: Hasan Kaçar

    15.00 Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa: Direnç Tonusluoğlu

    15.00 Şile Yıldızspor-Adanaspor: Özgüç Türkalp

    15.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Sakaryaspor: Ferhan Kestanlıoğlu

    15.00 İstanbulspor-Bağcılarspor: Caner Ak

    17.00 Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare: Kadir Sağlam

    18.00 Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor: Oktay Taş

    19.00 Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003: Sercan Yılmaz

    19.00 Boluspor-Payasspor: Çağdaş Altay

    19.00 Şanlıurfaspor-Yomraspor: Efe Tanrıverdi

    19.00 MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor: Bahattin Şimşek

    20.30 Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu: Ali Şansalan

    27 Eylül Perşembe

    13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: Koray Gençerler

    14.30 Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor: Mustafa Aydın

    14.30 Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Can Cengiz

    15.00 Eyüpspor-Pazarspor: Erhan Kutlu

    15.00 Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

    17.00 Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç

    19.30 Giresunspor-Kocaelispor: Onur Özütoprak

    Anahtar Kelimeler: Ziraat, Türkiye, Kupası, 3.tur, Eleme

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