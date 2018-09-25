HABER:Gökhan Aksoy

Ziraat Türkiye Kupası 3.tur eleme maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Boluspor’un 26 Eylül Çarşamba günü sahasında oynayacağı Payasspor maçında görev yapacak hakem Çağdaş Altay oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak üçüncü tur maçlarının hakemleri şunlar:

26 Eylül Çarşamba

13.00 Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe: Çağatay Şahan

14.00 Gaziantepspor-Dersim 62 Spor: Burak Olcar

14.00 Kilis Belediyespor-Osmanlıspor: Emre Malok

14.00 Hatayspor-Esenler Erokspor: Alper Çetin

14.00Gümüşhanespor-Silivrispor: Batuhan Gültek

14.00 Erbaaspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

14.30 Kardemir Karabükspor-Körfezspor: Burak Şeker

14.30 Kırşehir Belediyespor-Altay: Erkan Engin

14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: Muhammetali Metoğlu

14.30 Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: Süleyman Soyutürk

14.30 Bartınspor-Sarıyer: Necati Selçuk Şahin

14.30 Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa: R. Alkım Aksoy

15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor: Ramazan Keleş

15.00 Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor: Demokrat Özgür Güneş

15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor: Hasan Kaçar

15.00 Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa: Direnç Tonusluoğlu

15.00 Şile Yıldızspor-Adanaspor: Özgüç Türkalp

15.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Sakaryaspor: Ferhan Kestanlıoğlu

15.00 İstanbulspor-Bağcılarspor: Caner Ak

17.00 Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare: Kadir Sağlam

18.00 Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor: Oktay Taş

19.00 Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003: Sercan Yılmaz

19.00 Boluspor-Payasspor: Çağdaş Altay

19.00 Şanlıurfaspor-Yomraspor: Efe Tanrıverdi

19.00 MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor: Bahattin Şimşek

20.30 Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu: Ali Şansalan

27 Eylül Perşembe

13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: Koray Gençerler

14.30 Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor: Mustafa Aydın

14.30 Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Can Cengiz

15.00 Eyüpspor-Pazarspor: Erhan Kutlu

15.00 Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

17.00 Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç

19.30 Giresunspor-Kocaelispor: Onur Özütoprak