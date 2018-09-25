HABER:Gökhan Aksoy
Ziraat Türkiye Kupası 3.tur eleme maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Boluspor’un 26 Eylül Çarşamba günü sahasında oynayacağı Payasspor maçında görev yapacak hakem Çağdaş Altay oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak üçüncü tur maçlarının hakemleri şunlar:
26 Eylül Çarşamba
13.00 Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe: Çağatay Şahan
14.00 Gaziantepspor-Dersim 62 Spor: Burak Olcar
14.00 Kilis Belediyespor-Osmanlıspor: Emre Malok
14.00 Hatayspor-Esenler Erokspor: Alper Çetin
14.00Gümüşhanespor-Silivrispor: Batuhan Gültek
14.00 Erbaaspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
14.30 Kardemir Karabükspor-Körfezspor: Burak Şeker
14.30 Kırşehir Belediyespor-Altay: Erkan Engin
14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: Muhammetali Metoğlu
14.30 Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: Süleyman Soyutürk
14.30 Bartınspor-Sarıyer: Necati Selçuk Şahin
14.30 Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa: R. Alkım Aksoy
15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor: Ramazan Keleş
15.00 Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor: Demokrat Özgür Güneş
15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor: Hasan Kaçar
15.00 Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa: Direnç Tonusluoğlu
15.00 Şile Yıldızspor-Adanaspor: Özgüç Türkalp
15.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Sakaryaspor: Ferhan Kestanlıoğlu
15.00 İstanbulspor-Bağcılarspor: Caner Ak
17.00 Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare: Kadir Sağlam
18.00 Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor: Oktay Taş
19.00 Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003: Sercan Yılmaz
19.00 Boluspor-Payasspor: Çağdaş Altay
19.00 Şanlıurfaspor-Yomraspor: Efe Tanrıverdi
19.00 MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor: Bahattin Şimşek
20.30 Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu: Ali Şansalan
27 Eylül Perşembe
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: Koray Gençerler
14.30 Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor: Mustafa Aydın
14.30 Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Can Cengiz
15.00 Eyüpspor-Pazarspor: Erhan Kutlu
15.00 Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
17.00 Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç
19.30 Giresunspor-Kocaelispor: Onur Özütoprak
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