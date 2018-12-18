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18 Aralık 2018 Salı
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    • Kupada Düdük Kimde?

    Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Van BŞB-Boluspor maçında Ramazan Keleş düdük çalacak.

    18 Aralık 2018 Salı 14:24
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    Kupada Düdük Kimde?
     Haber: Esra Öztürk

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor: Ramazan Keleş

    13.45 Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

    15.00 Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor: Hakan Ceylan

    17.00 Kasımpaşa-Menemen Belediyespor: Volkan Bayarslan

    18.30 Kayserispor-Altay: Ali Şansalan

    20.30 Trabzonspor-Sivas Belediyespor: Bahattin Şimşek

    Anahtar Kelimeler: Ziraat, Türkiye, Kupası, 5., Eleme

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