Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor: Ramazan Keleş
13.45 Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
15.00 Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor: Hakan Ceylan
17.00 Kasımpaşa-Menemen Belediyespor: Volkan Bayarslan
18.30 Kayserispor-Altay: Ali Şansalan
20.30 Trabzonspor-Sivas Belediyespor: Bahattin Şimşek
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