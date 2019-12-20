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Kupada Hafta Sonu Heyecanı

Hentbol Erkekler 1. Tur müsabakaları son maçlar hafta sonunda oynanacak. Sebenspor’un da yer aldığı C Grubu’nda hafta sonu maçlarıyla tur atlayan takımlar belli olacak.

Kupada Hafta Sonu Heyecanı

Haber: Ceylan Beykoz

3 ayrı grupta oynanacak 1 tur müsabakalarında A grubu maçlarına Ankara, B grubu maçlarına İzmir, C grubu maçları ise Bolu ev sahipliği yapıyor. Gruplarında ilk 2 sırada yer alan 6 takım ve en iyi 3. olan 1 takım olmak üzere toplamda 7 takım çeyrek finale yükselecek. Kupada Karaçayır Spora Salonu’nda oynanacak olan C Grubu’nun hafta sonu maç programı şöyle:

21 Aralık Cumartesi

16.00 SEBEN SPOR KULÜBÜ – İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD. GSK

18.00 KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ SK. – BAHÇELİEVLER BEL. SK.

22 Aralık Pazar

16.00 GÜNEYSU SPOR KULÜBÜ – KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ SK.

18.00 BAHÇELİEVLER BEL. SK. – SEBEN SPOR KULÜBÜ

Esra Perçin

Esra Perçin

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