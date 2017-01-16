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16 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Kupada kritik viraj...

    Boluspor Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5.Hafta mücadelesinde bugün 12.00'de Bolu Atatürk Stadyumu’nda Süper Lig ekibi Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz maçı kazanarak son 16'ya kalma yolunda avantaj yakalamak istiyor.

    16 Ocak 2017 Pazartesi 09:52
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    Kupada kritik viraj...

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da sakatlığı süren Anco Jansen ve Santos'un durumu maç saatinde belli olacak. Kart cezalısı Diarra da bu maçta oynamayacak. Rakip takımda ise Nakoulma ve Mijailovic, 2016 yıl sonu itibariyle sözleşmelerini tek taraflı fesih ettiler. Samba Sow ve Alain Traore, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiler. Kana-Biyik ve Welliton antrenman eksikliği nedeniyle kadroda yer almayacaklar. Devlet Karataş sakat. Mabiala'nın da sakatlıktan yeni çıktığı için riske edilmeyeceği duyuruldu. Yeni transfer Güray Vural bu nedenle takımdaki yerini alamayacak.

    Boluspor kazanırsa...

    A2'den naklen yayınlanacak olan zorlu maç öncesinde Boluspor 4 puanla 3.durumda bulunurken Kayserispor ise 6 puan ile Beşiktaş'ın ardından 2.sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz kendi tesislerinde maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlılar Kayserispor'u yenerse son maçta Darıca'yı da yenerek gruptan çıkma şansını yakalayacak. maç berabere biterse temsilcimiz Darıca'yı yenmesi halinde Kayserispor'un Beşiktaş'a yenilmesini bekleyecek.

    Kupada iç saha karnesi iyi

    Boluspor'un zorlu maç öncesi kupada iç saha karnesi oldukça parlak. Boluspor iç sahada oynadığı maçlarda bu maça kadar 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Nevşehirspor'u 4-0, Elaziz Belediyespor'u 1-0, Darıca Gençlerbirliği'ni  3-1 yenen Boluspor Beşiktaş ile de 1-1 berabere kalmayı başardı. Kayserispor ise dış sahada oynadığı maçlarda Beşiktaş'a ve Darıca Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Ziraat, Türkiye, Kupası, D

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