Haber: Semih Baykal

16 takımın mücadele edeceği 6.Tur maçlarında Süper Ligden 14 veya 15 takım ile birlikte Boluspor da yer alacak. Giresunspor’un Alanyaspor’u elemesi halinde 14 Süper Lig, 2 TFF 1.Lig takımı son 16 turunda mücadele edecek. Seribaşı olma ihtimali bulunmayan Boluspor’un 8 muhtemel rakibi 1.torbada olacak. Bu takımların muhtemelen Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe, Trabzonspor, Kayserispor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor ve İstanbul Başakşehir takımları olması bekleniyor.

Son 16 kurası Bugün çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekim Töreni, bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcilerinin katılacağı kura çekimi saat 15.00’te başlayacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.