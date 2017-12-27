Haber: Esra Öztürk

Ziraat Türkiye Kupasında Boluspor takımı 3 farkı takımla toplam 4 maç oynadı. Boluspor bu maçların hepsinden galip ayrıldı. Boluspor takımı 3. Tur’dan itibaren Sinopspor, Konya Anadolu Selçukspor ve Kasımpaşa ile kupa mücadelesi verdi. Kırmızı-Beyazlılar bu maçların hepsini kazanarak kupada kayıpsız yoluna devam ediyor. Bu maçlarda toplam 13 gol kaydedildi. Bu gollerin 11’ini Boluspor kaydederken, 2 golü ise diğer takımlar kaydetti. Boluspor takımı evinde oynadığı iki maçı da kazandı. Boluspor’un evinde oynanan maçlarda 8 gol kaydedildi. Bu gollerin 7’sini Boluspor takımı kaydederken, 1 golü ise diğer takım kaydetti. Boluspor takımı kupada yediği gollerin 2’sini de Kasımpaşa’dan yedi. Boluspor takımının kupada oynadığı maçlar ve sonuçları şu şekilde;

19.09.2017: 3.Tur: Boluspor – Sinopspor: 3 – 0

26.10.2017: 4.Tur: Konya Anadolu Selçukspor – Boluspor: 0 – 1

29.11.2017: 5.Tur ilk maç: Kasımpaşa – Boluspor: 1 – 3

12.12.2017: 5.Tur ikinci maç: Boluspor – Kasımpaşa: 4 – 1