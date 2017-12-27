Haber: Gönül Olutürk

BolusporKulüp başkanı Necip Çarıkçı, takımın son haftalardaki yükselişinin kendilerine umut verdiğini dile getirdi. Devreyi ilk 6 içerisinde kapattıklarını anımsatan Çarıkçı, “İlk yarı için hedeflediğimiz puanı son 7 haftada yakaladık. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacağız. Bu maç zorlu bir maç olacak. Kupada olmak istiyoruz. Kadromuz da yeterli. Daha sonrada Antalya’da kampa gireceğiz. Burada da 10 günlük bir kamp dönemimiz olacak. Giresunspor maçı ile de ikinci devreye başlayacağız.” diye konuştu. Çarıkçı transfer çalışmasına ilişkin, “Ara transfer döneminde birçok takımın oyuncu talebi oluyor. Hiçbir takım da iyi futbolcusunu bırakmıyor. Transfer çalışması olmazsa teknik direktörümüz takım içerisinde eksik görülen bölgeyi tamamlayabilir. Transfer süresi bir ay. Onun için de tek isteğimiz kampın iyi geçmesi” dedi. İkinci yarıya mazeret üretmeden devam etmek istediklerini ve ikinci devrede daha değişik bir Boluspor’un olacağını kaydeden Çarıkçı, açıklamasını“Futbol camiasında Boluspor’u herkes çok iyi tanıyor. Futbolcular da kimin para ödeyip ödemediğini çok iyi biliyor. Boluspor’un oyuncularına da çok talep var” ifadeleriyle tamamladı.