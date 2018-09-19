HABER:Esra Öztürk
Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak üçüncü tur maçlarının programı şöyle:
25 Eylül Salı
13.00 1461 Trabzon-Tuzlaspor
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep
14.00 Erzin Belediyespor-Ümraniyespor
14.30 Diyarbekirspor-Samsunspor
14.30 Altındağ Belediyespor-Manisaspor
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü
15.00 Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor
15.00 Bozüyük Vitraspor-Denizlispor
15.00 Nazilli Belediyespor-Tokatspor
15.00 Pendikspor-Altınordu
15.00 Maltepespor-Menemen Belediyespor
16.30 Tire 1922-Sivas Belediyespor
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor
20.30 Adana Demirspor-Yeni Orduspor
26 Eylül Çarşamba
13.00 Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor
14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe
14.00 Gaziantepspor-Dersim 62 Spor
14.00 Kilis Belediyespor-Osmanlıspor
14.00 Hatayspor-Esenler Erokspor
14.00 Gümüşhanespor-Silivrispor
14.00 Erbaaspor-Eskişehirspor
14.30 Kardemir Karabükspor-Körfezspor
14.30 Kırşehir Belediyespor-Altay
14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük
14.30 Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor
14.30 Bartınspor-Sarıyer
14.30 Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa
15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor
15.00 Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor
15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor
15.00 Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa
15.00 Şile Yıldızspor-Adanaspor
15.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Sakaryaspor
15.00 İstanbulspor-Bağcılarspor
17.00 Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare
19.00 Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor
19.00 Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003
19.00 Boluspor-Payasspor
19.00 Şanlıurfaspor-Yomraspor
19.00 MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor
20.30 Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu
27 Eylül Perşembe
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor
14.30 Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor
14.30 Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
15.00 Eyüpspor-Pazarspor
15.00 Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgülderespor
17.00 Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler
19.30 Giresunspor-Kocaelispor
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