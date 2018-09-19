HABER:Esra Öztürk

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak üçüncü tur maçlarının programı şöyle:

25 Eylül Salı

13.00 1461 Trabzon-Tuzlaspor

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep

14.00 Erzin Belediyespor-Ümraniyespor

14.30 Diyarbekirspor-Samsunspor

14.30 Altındağ Belediyespor-Manisaspor

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü

15.00 Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor

15.00 Bozüyük Vitraspor-Denizlispor

15.00 Nazilli Belediyespor-Tokatspor

15.00 Pendikspor-Altınordu

15.00 Maltepespor-Menemen Belediyespor

16.30 Tire 1922-Sivas Belediyespor

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

20.30 Adana Demirspor-Yeni Orduspor

26 Eylül Çarşamba

13.00 Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor

14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe

14.00 Gaziantepspor-Dersim 62 Spor

14.00 Kilis Belediyespor-Osmanlıspor

14.00 Hatayspor-Esenler Erokspor

14.00 Gümüşhanespor-Silivrispor

14.00 Erbaaspor-Eskişehirspor

14.30 Kardemir Karabükspor-Körfezspor

14.30 Kırşehir Belediyespor-Altay

14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük

14.30 Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor

14.30 Bartınspor-Sarıyer

14.30 Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa

15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor

15.00 Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor

15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor

15.00 Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa

15.00 Şile Yıldızspor-Adanaspor

15.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Sakaryaspor

15.00 İstanbulspor-Bağcılarspor

17.00 Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare

19.00 Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor

19.00 Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003

19.00 Boluspor-Payasspor

19.00 Şanlıurfaspor-Yomraspor

19.00 MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor

20.30 Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu

27 Eylül Perşembe

13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor

14.30 Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor

14.30 Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor

15.00 Eyüpspor-Pazarspor

15.00 Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgülderespor

17.00 Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler

19.30 Giresunspor-Kocaelispor