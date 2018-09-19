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19 Eylül 2018 Çarşamba
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    • Kupada program belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçlarının programı belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre Boluspor Payasspor mücadelesi 26 Eylül Çarşamba günü saat 19:00’da başlayacak.

    19 Eylül 2018 Çarşamba 12:26
    Bu haber 21 kez okundu
    Kupada program belli oldu

    HABER:Esra Öztürk

    Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak üçüncü tur maçlarının programı şöyle:

    25 Eylül Salı

    13.00 1461 Trabzon-Tuzlaspor

    13.00 Anagold 24Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep

    14.00 Erzin Belediyespor-Ümraniyespor

    14.30 Diyarbekirspor-Samsunspor

    14.30 Altındağ Belediyespor-Manisaspor

    15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü

    15.00 Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor

    15.00 Bozüyük Vitraspor-Denizlispor

    15.00 Nazilli Belediyespor-Tokatspor

    15.00 Pendikspor-Altınordu

    15.00 Maltepespor-Menemen Belediyespor

    16.30 Tire 1922-Sivas Belediyespor

    18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

    20.30 Adana Demirspor-Yeni Orduspor

    26 Eylül Çarşamba

    13.00 Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor

    14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe

    14.00 Gaziantepspor-Dersim 62 Spor

    14.00 Kilis Belediyespor-Osmanlıspor

    14.00 Hatayspor-Esenler Erokspor

    14.00 Gümüşhanespor-Silivrispor

    14.00 Erbaaspor-Eskişehirspor

    14.30 Kardemir Karabükspor-Körfezspor

    14.30 Kırşehir Belediyespor-Altay

    14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük

    14.30 Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor

    14.30 Bartınspor-Sarıyer

    14.30 Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa

    15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor

    15.00 Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor

    15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor

    15.00 Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa

    15.00 Şile Yıldızspor-Adanaspor

    15.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Sakaryaspor

    15.00 İstanbulspor-Bağcılarspor

    17.00 Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare

    19.00 Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor

    19.00 Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003

    19.00 Boluspor-Payasspor

    19.00 Şanlıurfaspor-Yomraspor

    19.00 MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor

    20.30 Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu

    27 Eylül Perşembe

    13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor

    14.30 Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor

    14.30 Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor

    15.00 Eyüpspor-Pazarspor

    15.00 Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgülderespor

    17.00 Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler

    19.30 Giresunspor-Kocaelispor

    Anahtar Kelimeler: Ziraat, Türkiye, Kupası, üçüncü, Tur

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