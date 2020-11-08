Kupada Rakibimiz Belli Oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleir Orhan Saka Konferans Salonu'nun ev sahipliği yaptığı kura çekimini, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve antrenörü Selçuk İnan gerçekleştirdi. Kura çekiminde, yen tip koronavirüs (Kovd-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kulüp temsilciler yer almadı. Kupanın 4. turunda, kurada 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig’den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak dördüncü tur müsabakaları, 24-25-26 Kasım tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.
Kupada 4. eleme turu eşleşmeler şöyle:
Adana Demrspor-Afjet Afyonspor
Büyükşehir Beledye Erzurumspor-Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor-Uşakspor
İstanbulspor-Tarsus İdman Yurdu
Göztepe-Kırklarelispor
Royal Hastanes Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği
Gaziantep FK-Serik Beledyespor
Ankaraspor-Muğlaspor
Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor
İttfak Holding Konyaspor-Mansa Futbol Kulübü
Altınordu-Çorum Futbol Kulübü
Kasımpaşa-Anagold 24 Erzincanspor
Adanaspor-Sakaryaspor
Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor
Yukatel Denizlispor-Turgutluspor
Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor
Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
Giresunspor-Niğde Anadolu FK
Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor
Fenerbahçe-Sivas Belediyespor
Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor
Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor
Gençlerbirliği-Kırşehir Beledyespor
Yen Malatyaspor-Etmesgut Belediyespor
Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon
Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor