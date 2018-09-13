HABER:Esra Öztürk

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, 14 Eylül 2018 Cuma günü saat 11.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak. Kura çekimine TFF yetkilileri ile bu turda mücadele edecek 96 takımın temsilcileri katılacak.Kupa'nın 3. eleme turunda; 2. eleme turu sonucu tur atlayan 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den, Antalyaspor A.Ş., Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor A.Ş., MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de yer alan 18 takım ve TFF 2. Lig'de yer alan 36 takım mücadele edecek.Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'ne göre 48 takımın kurada seri başı olacağı 3. eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak.