Kupada Rakip Hacettepe!

Haber: Aysun Beykoz
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Zorlu karşılaşmalar 3,4,5 Kasım tarihinde A Spor'dan yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Bu sezonki uygulama gereği 3. eleme turu kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım eski Kaptanı Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un kaptanlarından Hamdi Aslan gerçekleştirdi. Kupada temsilcimiz Beypiliç Boluspor, Hacettepe ile eşleşti. Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu eşleşmeler şöyle oluştu.
TARİHLER BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur maçları 3,4,5 Kasım tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Bodrumspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü
Manisa Futbol Kulübü - Gümüşhanespor
Adana Demirspor - Alanya Kestelspor
MKE Ankaragücü - Kocaelispor
Yılport Samsunspor - Muğlaspor
Ankaraspor - Pazarspor
Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor
Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor
İnegölspor - Sultanbeyli Belediyespor
İstanbulspor - Elazığspor
Altınordu - Fethiyespor
Kahramanmaraşspor - Somaspor
Beypiliç Boluspor - Hacettepespor
Sancaktepe Futbol Kulübü - Serik Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu - İçel İdman Yurdu
Zonguldak Kömürspor - Darıca Gençlerbirliği
Afjet Afyonspor - Kardemir Karabükspor
Altay - Karatay Termal 1922 Konyaspor
Uşakspor - Şile Yıldızspor
Atakaş Hatayspor - Şanlıurfaspor
Sakaryaspor - Diyarbekirspor
Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor
Kırşehir Belediyespor - Yozgatspor 1959
Çorum Futbol Kulübü - Eyüpspor
RH Bandırmaspor - Belediye Derincespor
Eskişehirspor - Cizrespor
GMG Kastamonuspor - Amed Sportif Faaliyetler
Balıkesirspor - Esenler Erokspor
BB Erzurumspor - Karbel Karaköprü Belediyespor
Ankara Demirspor- Mamak Futbol Kulübü
Ergene Velimeşespor - Karacabey Belediyespor
Sarıyer - Turgutluspor
Giresunspor - Tekirdağspor
Ankara Keçiörengücü - Büyükçekmece Tepecikspor
HES Kablo Kayserispor - Yomraspor
Vanspor - Sivas Belediyespor
Menemenspor - Anagold 24 Erzincanspor
Tuzlaspor - Bayburt İl Özel İdare
Ümraniyespor - Krıklarelispor
Bursaspor- Karşıyaka
Akhisarspor - Etimesgut Belediyespor
Pendikspor - Düzcespor
Hekimoğlu Trabzon - 52 Orduspor