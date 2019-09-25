Kupada sürpriz sonuçlar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 3.tur maçları ile devam etti. Dün oynanan 13 karşılaşmadan sürpriz sonuçlar çıkarken, TFF 1.Ligde liderlik koltuğunda oturan Cesar Grup Ümraniyespor Karacabey Belediyespor’a 2-0 kaybederken, Boluspor ise Payasspor’a penaltılarla kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelelerinde günün sonuçları...

24 Eylül Salı:

Yeni Çorumspor 0-1 Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor ile karşılaştı. Dr. Turhan Kılıçoğlu Stadyumu'nda zorlu mücadeleyi Kasımpaşa 60. dakikada Özgür Çek'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Süper Lig ekibi bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

Mardin BŞ. Başakspor 0-2 Altay

Türkiye Kupası 3. turunda Mardin Başakspor ile Altay karşılaştı. Mücadeleyi kazanan ve tur atlayan taraf Eren Erdoğan ve Leandrinho'nun golleriyle Altay oldu.

Payasspor 1-1 Boluspor

Türkiye Kupası 3. turunda karşılaşan iki ekibin mücadelesinde 90 dakika eşitlikle sonuçlandı ve maç penaltılara gitti. Penaltılar sonucunda 4. tura adını yazdıran taraf Payasspor oldu.

Somaspor 1-2 Keçiörengücü

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Somaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda gülen taraf Keçiörengücü oldu ve adını 4. tura yazdırdı. Keçiörengücü'nün gollerini Abdulkadir Kuzey kaydetti.

Karacabey Belediyespor 2-0 Ümraniyespor

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Karacabey Belediyespor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Karacabey Belediyespor, Selçuk Kaban ve Berk Taşkın'ın golleriyle adını 4. tura yazdırdı.

Esenler Erokspor 1-0 Uşak Spor A.Ş.

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Esenler Erokspor ile Uşak Spor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor, Eray Pazar'ın golüyle adını 4. tura yazdırdı.

Edirnespor 3-4 BB Erzurumspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında BB Erzurumspor deplasmanda Edirnespor ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda adeta gol düellosu gibi geçen karşılaşmada tur atlayan taraf BB Erzurumspor oldu.

Muğlaspor 1-3 Bursaspor

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Muğlaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Bursaspor mücadeleyi Yevhen Seleznyov, Igor ve Selçuk Şahin'in golleriyle 3-1 kazandı.

1877 Alemdağspor 0-3 Sancaktepe Bld.

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde 1877 Alemdağspor ile Sancaktepe Bld karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan ve tur atlayan taraf Halil İbrahim Tuna, Berke Yılmaz ve Can Erdem'in golleriyle Sancaktepe oldu.

Altınordu (4)0-0(2) 1922 Konyaspor

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Altınordu, 1922 Konyaspor'u konuk etti. Normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona eren karşılaşmada, Altınordu penaltı vuruşları sonucu rakibini 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Şanlıurfaspor 0-1 24 Erzincanspor

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Şanlıurfaspor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı. Hüseyin Erol 120. dakikada 24 Erzicanspor'a turu getiren golü attı.

Balıkesirspor 0-1 Vanspor

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Balıkesirspor, Vanspor'u konuk etti. 2. Lig'de mücadele eden Vanspor, bir üst ligde bulunan rakibini deplasmanda Tunç Murat Behram'ın 49. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve turu geçen taraf oldu.

Amed Sportif 4-1 Ağrı 1970 Spor

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Amed Sportif ile Ağrı 1970 Spor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 43 ve 66. dakikalarda Muhammet Yılmaz, 73. dakikada Burak Taşdemir ve 83. dakikada Muhlis İstemi'nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Ağrı temsilcisinin tek golü 84. dakikada Cemal Doğu'dan geldi.