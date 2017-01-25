Haber: Aysun Beykoz

Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da sakatlığı süren Özgür İleri ve Santos'un durumu maç saatinde belli olacak.

Boluspor kazanırsa...Beşiktaş'ı bekleyecek.

A Spor'dan naklen yayınlanacak olan zorlu maç öncesinde Boluspor 5 puanla 3.durumda bulunurken Kayserispor ise 7 puan ile Beşiktaş'ın ardından 2.sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlılar Darıca'yı yenerse Beşiktaş'ın Kayserispor'u yenmesi halinden gruptan çıkan 2.takım olacak ve Gençlerbirliği ile eşleşecek. Boluspor'un gruptan çıkması halinde Gençlerbirliği ile oynayacağı son 16 turu maçı tek maçlı eleminasyon sistemine göre 1.olan takımın sahasında oynandığından Ankara deplasmanına çıkacak.

Kupada dış saha karnesi iyi değil

Boluspor'un maç öncesi kupada dış saha karnesi oldukça kötü. Kupada gruplarda dış sahada Kayserispor ve Beşiktaş'la karşılaşan Boluspor, sarı kırmızılı takıma 3-0, siyah-beyazlı takıma ise 2-0 yenildi. Darıca Gençlerbirliği ise iç sahada Beşiktaş'a 2-1 yenilirken, Kayserispor'u ise 2-1 yenmeyi başarmıştı.