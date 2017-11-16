Haber: Semih Baykal
Boluspor takımı Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda Konya Anadolu Selçukluspor ile karşı karşıya gelmişlerdi. BŞ. BLD. Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Boluspor takımı Furkan Demir’in golü ile 1-0 kazanarak bir üst tura yükselmişti. Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Kasımpaşa ile 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadında oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turunda 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oynanacak ilk maçların programı şu şekilde;
28 Ekim Salı
13.00: Kars 36 Spor – Gençlerbirliği: Kafkas Üni. Prof. Dr. Aba Müslüm Güven Stadı
14.30: Beşiktaş A.Ş. – GrandmedıcalManisaspor: Vodafone Park
14.45: Ankara Demirspor – TelesetMobilya Akhisarspor: TCDD Ankara Demirspor Stadı
18.00: Osmanlıspor FK – Evkur Yeni Malatyaspor: Osmanlı Stadı
20.30: Galatasaray A.Ş. – Sivas Belediye Spor: Türk Telekom
29 Kasım Çarşamba
13.00: Batman Petrol Spor A.Ş. – Atiker Konyaspor: 16 Mayıs Şehir Stadı
14.30: Kasımpaşa A.Ş. – Boluspor: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
16.00: Demir Grup Sivasspor – Bucaspor: Yeni 4 Eylül Stadı
16.30: Karademir Karabükspor–İstanbulspor A.Ş: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
18.45: Adanaspor A.Ş. – Bursaspor: Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı
20.30: Fenerbahçe A.Ş. – Adana Demirspor: Ülker Stadı Şükrü Saraçoğlu
30 Kasım Perşembe
13.30: Orhangazi Belediyespor – Antalyaspor A.Ş.
15.30: Akın Çorap Giresunspor – Aytemiz Alanyaspor: Giresun Atatürk Stadı
16.30: Kahramanmaraşspor A.Ş. – MedipolBaşakşehir FK: 12 Şubat Stadı
19.30: Büyükşehir BLD. Erzurumspor – Trabzonspor A.Ş: Erzurum Kazım Karabekir Stadı
20.30: Kayserispor – Eyüpspor: Kayseri BŞ. BLD. Kadir Has Stadı
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