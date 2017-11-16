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16 Kasım 2017 Perşembe
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    • Kupada tarihler belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçlarının programı belli oldu. Boluspor takımı 5. Turun ilk maçında Kasımpaşa ile 29 Ekim Çarşamba günü oynayacak.

    16 Kasım 2017 Perşembe 10:50
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    Kupada tarihler belli oldu

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor takımı Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda Konya Anadolu Selçukluspor ile karşı karşıya gelmişlerdi. BŞ. BLD. Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Boluspor takımı Furkan Demir’in golü ile 1-0 kazanarak bir üst tura yükselmişti. Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Kasımpaşa ile 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadında oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turunda 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oynanacak ilk maçların programı şu şekilde;

    28 Ekim Salı

    13.00: Kars 36 Spor – Gençlerbirliği: Kafkas Üni. Prof. Dr. Aba Müslüm Güven Stadı

    14.30: Beşiktaş A.Ş. – GrandmedıcalManisaspor:  Vodafone Park

    14.45: Ankara Demirspor – TelesetMobilya Akhisarspor: TCDD Ankara Demirspor Stadı

    18.00: Osmanlıspor FK – Evkur Yeni Malatyaspor: Osmanlı Stadı

    20.30: Galatasaray A.Ş.  – Sivas Belediye Spor: Türk Telekom

    29 Kasım Çarşamba

    13.00: Batman Petrol Spor A.Ş. – Atiker Konyaspor: 16 Mayıs Şehir Stadı

    14.30: Kasımpaşa A.Ş. – Boluspor: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

    16.00: Demir Grup Sivasspor – Bucaspor: Yeni 4 Eylül Stadı

    16.30: Karademir Karabükspor–İstanbulspor A.Ş: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı

    18.45: Adanaspor A.Ş. – Bursaspor: Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı

    20.30: Fenerbahçe A.Ş. – Adana Demirspor: Ülker Stadı Şükrü Saraçoğlu

    30 Kasım Perşembe

    13.30: Orhangazi Belediyespor – Antalyaspor A.Ş.

    15.30: Akın Çorap Giresunspor – Aytemiz Alanyaspor: Giresun Atatürk Stadı

    16.30: Kahramanmaraşspor A.Ş. – MedipolBaşakşehir FK: 12 Şubat Stadı

    19.30: Büyükşehir BLD. Erzurumspor – Trabzonspor A.Ş: Erzurum Kazım Karabekir Stadı

    20.30: Kayserispor – Eyüpspor: Kayseri BŞ. BLD. Kadir Has Stadı

    Anahtar Kelimeler: Ziraat, Türkiye, Kupası, 5., Eleme

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