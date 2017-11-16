Haber: Semih Baykal

Boluspor takımı Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda Konya Anadolu Selçukluspor ile karşı karşıya gelmişlerdi. BŞ. BLD. Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Boluspor takımı Furkan Demir’in golü ile 1-0 kazanarak bir üst tura yükselmişti. Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Kasımpaşa ile 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadında oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turunda 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oynanacak ilk maçların programı şu şekilde;

28 Ekim Salı

13.00: Kars 36 Spor – Gençlerbirliği: Kafkas Üni. Prof. Dr. Aba Müslüm Güven Stadı

14.30: Beşiktaş A.Ş. – GrandmedıcalManisaspor: Vodafone Park

14.45: Ankara Demirspor – TelesetMobilya Akhisarspor: TCDD Ankara Demirspor Stadı

18.00: Osmanlıspor FK – Evkur Yeni Malatyaspor: Osmanlı Stadı

20.30: Galatasaray A.Ş. – Sivas Belediye Spor: Türk Telekom

29 Kasım Çarşamba

13.00: Batman Petrol Spor A.Ş. – Atiker Konyaspor: 16 Mayıs Şehir Stadı

14.30: Kasımpaşa A.Ş. – Boluspor: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

16.00: Demir Grup Sivasspor – Bucaspor: Yeni 4 Eylül Stadı

16.30: Karademir Karabükspor–İstanbulspor A.Ş: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı

18.45: Adanaspor A.Ş. – Bursaspor: Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı

20.30: Fenerbahçe A.Ş. – Adana Demirspor: Ülker Stadı Şükrü Saraçoğlu

30 Kasım Perşembe

13.30: Orhangazi Belediyespor – Antalyaspor A.Ş.

15.30: Akın Çorap Giresunspor – Aytemiz Alanyaspor: Giresun Atatürk Stadı

16.30: Kahramanmaraşspor A.Ş. – MedipolBaşakşehir FK: 12 Şubat Stadı

19.30: Büyükşehir BLD. Erzurumspor – Trabzonspor A.Ş: Erzurum Kazım Karabekir Stadı

20.30: Kayserispor – Eyüpspor: Kayseri BŞ. BLD. Kadir Has Stadı