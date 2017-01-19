Haber: Erdal Tanrıverdi

Kupada gruplarda 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan alan kırmızı beyazlılar gruplardaki son maçında İzmit`te Darıca GB. ile karşılaşacak. 26 Ocak Perşembe günü oynanacak maçta Boluspor mutlak galibiyet almak zorunda. Galibiyet alması durumunda Beşiktaş maçını beklemeye başlayacak olan kırmızı beyazlılar bu maçta Beşiktaş`ın galibiyetine odaklanacak. Diğer tüm ihtimallerde Boluspor kupaya veda edecek.

Gruptan çıkarsa rakip Gençlerbirliği

Boluspor kupada D Grubu'nun 2.bitirmesi halinde gruptan çıkmış olacak. Boluspor'un gruptan çıkması halinde rakibi E Grubu'nun lider bitirmeyi garantileyen Gençlerbirliği olacak.