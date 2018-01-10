HABER: Esra Öztürk

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve il müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Okul Sporları 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Basketbol Yıldız Kızlar-Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Karaçayır Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalar sonucunda başarı sıralaması erkeklerde; 1. 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu 2. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 3. Özel Gürtan Ortaokulu 4.Özel Bolu Doğa Ortaokulu, kızlarda; 1. 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu 2. Şehit Ozan Özen Ortaokulu 3. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4.Gazipaşa Ortaokulu şeklinde oldu. Tüm okullarımızı, sporcularımızı, sporcu ailelerini, öğretmenlerimizi ve idarecileri başarılarından dolayı tebrik eder; grup müsabakalarına katılacak takımlarımıza başarılarının devamını dilerim.