Kupalar Sahiplerini Arıyor

Haber: C.Kutay Aykan

ASKF ve Futbol İl Temsilciliği tarafından hazırlanan kupalara önümüzdeki hafta oynanacak olan finaller öncesi göz kamaştırmaya başladı. TFF İl Temsilciliği’nden alınan bilgiye göre bu yıl turnuvayı ilk 4 sırada bitiren takımlara, en iyi oyuncu ve en iyi kaleciye kupa verilecek. En centilmen takıma da ödül verilecek. Hazırlanan özel şiltler de sahiplerini bulacak. Turnuvada çeyrek finaller öncesi son haftanın programı şöyle:

4 Temmuz Perşembe (A Grubu)

19.30: Sem-Mak-Yurt İletişim

19.30: Jotun Hisarspor-Saray Pas.2.Anh.Emin

20.45: Akay Kardeşler-Köroğlu Beton

5 Temmuz Cuma (B Grubu)

19.30: 1965 Taraftarlar Derneği-Gençlik ve Spor İl Md.

19.30: Akkent Toar Yapı-Temel İnşaat Sümer Saray

20.45: Güzelsur İnşaat-Gerede Altundağ İnşaat