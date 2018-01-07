Haber: Esra Öztürk

17 Temmuz Spor salonunda oynanan Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Müsabakalara katılan takımlardan dereceye girenlere madalya ve kupaları teslim edildi. Birinci olan takım Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi(EMBAL) oldu. Birincilik madalyalarını sporculara Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Ramazan Demir ile EMBAL müdürü Yusuf Şenufuk verdi. İkinci Bolu Atatürk Anadolu Lisesi oldu. Üçüncü olan takım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Sporculara kupa ve madalyalarını Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Kaya verdi. Canip Baysal Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Sporculara kupa ve madalyalarını Voleybol İl Temsilcisi Nihal Çavuşoğlu teslim etti. Sporcular toplu fotoğraf çekiminin ardından kupalarını kaldırarak sevinç gösterisi düzenledi.