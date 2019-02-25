Kupalı Sporculardan Kaymakam’a Ziyaret

Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal’ın misafirleri Makedonya’da düzenlenen Kayaklı Koşu FIS Uluslararası Çocuk Kupasında dereceye giren sporcular oldu.

Kupalı Sporculardan Kaymakam’a Ziyaret

Haber: Gökhan Aksoy

Arkut Kayaklı Koşu Eğitim Merkezi Sporcuları Oğuzhan Ayyıldız, Abdullah Yılmaz, Abdülhamit Aydın, Kemal Çelik ve antrenörleri Mustafa Çetinkaya ve Uğur Akman Kaymakam Cengiz Ünsal’ı ziyaret etti. Ünsal; “Uluslararası yarışmalarda, şampiyonalarda derece elde ederek, bayrağımızı göndere çektirmek ve istiklal marşımızı okutturmak hepimizin göğsünü kabartan bir gururdur. Bu gururu tüm ülkemize yaşatan bu kıymetli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Onları yetiştiren antrenörlerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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