HABER:Gökhan Aksoy

Ziraat Türkiye Kupasıda 3. Lig ekibi Şile Yıldızspor, Spor Toto 1. Lig'den Adanaspor'u uzatmalarda 3-2 yenerek 4. tura çıktı. Şile Stadında golsüz biten ilk yarının ardından konuk takım 48'de Robert Feczasin, 72'de Renan Diniz'le iki farklı öne geçti. Sonrasında futbol severler büyük bir mucizeye tanık oldu. 84'te Fatih Sandallı farkı bire indirdi. Son dakikada kullanılan köşe vuruşunda ileri çıkan 35 yaşındaki tecrübeli kaleci Erşen Çilingir topu ağlara gönderdi. Normal süre 2-2 bitti. Uzatmada, 116'da Tolunay Yurtseven Şile Yıldızspor'u 3-2 galibiyete taşıyan golü attı.

İlk turu bay geçen, ikinci turda Karacabey Birlikspor'u eleyen Şile Yıldızspor, uzatmalarda Adanaspor'u 3-2 yenerek bir üst tura yükseldi.