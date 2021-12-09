Kupaya doğru Boluspor

Haber: Uğur Balaban

Boluspor 1973-1974 sezonunda da ilk olarak yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşmış ve Boluspor ilk maçta deplasmanda 3-0 yenilmiş, 2.maçta kendi evinde 1-0 kazanmasına rağmen kupaya veda etmişti.

Boluspor, 28 Aralık 1965 günü Abantspor ile Bolu Gençlik’in birleşmesi sonrasında kurulmuştur. Başkanlığını İsmail Özer'in yaptığı yönetim kurulunda, Asbaşkan Doğan İleri, Genel Sekreter Ayhan Tüzün, Muhasip Salih Beşli Veznedar Hulusi Kayaalp, Genel Kaptan Hulki Avlacıoğlu, üyeler Turgut Hitit, Mustafa Çizmecioğlu, Çetin Salur, Sabri Eratalar, Yaşar Eyüpoğlu, Kemal İnan ve Erol Mengenli idi.

1966-67 sezonunda 2. Lig’deki mücadele 11.'lik ile sonuçlanmıştır. 1967-68 sezonunda 5.'liği, 1968-69'da 3.'lüğü almış ve 1969-70'de Beyaz Grup Lig Şampiyonluğu ile 1. Lige yükselmiştir.

Başarılar

1969-70 1. Lig: Şampiyon

1969-70 Başbakanlık Kupası: Şampiyon

1969-70 Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası: Şampiyon

1973-74 Süper Lig: Üçüncü

1980-81 Başbakanlık Kupası: Şampiyon

1980-81 Türkiye Kupası: Finalist

2004-05 3. Lig: Şampiyon

2006-07 2. Lig: Şampiyon

2007-08 1. Lig: Play-Off Final

2008-09 1. Lig: Play-Off Yarı Final

2011-12 Türkiye Kupası: Çeyrek Final

2016-17 1. Lig: Play-Off Yarı Final

Lig mücadeleleri

Süper Lig: 20 Sezon

1970-1979, 1980-1985, 1986-1992

TFF 1. Lig: 30 Sezon

1966-1970, 1979-1980, 1985-1986, 1992-1996, 1997-2001, 2007-2021

TFF 2. Lig: 4 Sezon

1996-1997, 2001-2002, 2005-2007

TFF 3. Lig: 3 Sezon

2002-2005

Türkiye Kupası ve Boluspor

Kulübümüz, Türkiye Kupası'nda 6 kez çeyrek final, 1 kez yarı final, 1 kez de final sevinci yaşamıştır.

Boluspor'un 1.Lig'e çıktığı ilk sezon olan 1970-71 sezonunda 1.turda Samsunspor'u içeride 2-0 dışarıda 1-0 yenerek statü gereği çeyrek finale çıkmış ve Fenerbahçe'nin rakibi olmuştur. Rakibine her 2 maçta da 1-0 yenilerek kupaya veda etmiştir.

1974-75 sezonunda; 1.turda Eskişehir Havagücü'nü 2-0 ve 0-0, 2.turda MKE Kırıkkalespor ile her iki maçta da 0-0 berabere kalmasına karşın penaltılarla turu geçen ekip olmuştur. Çeyrek finalde Galatasaray karşısında evinde ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen deplasmanda rakibini 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırmıştır. Yarı finalde ise Trabzonspor ile karşılaşan Boluspor ilk maçta deplasmanda 3-0 yenilmiş, 2.maçta kendi evinde 1-0 kazanmasına rağmen kupaya veda etmiştir.

1975-76 sezonunda kupaya 3.turdan katılan Boluspor, ilk olarak Bursaspor'u deplasmanda 2-0 yenilmesine karşın kendi evinde 2-0 yenerek elemiş, bir sonraki tur olan 4.turda Antalyaspor'u 2-1 ve 0-0'lık sonuçlarla geçerek çeyrek finale yükselmiştir. Çeyrek finalde Ankaragücü ile oynayan Boluspor her iki maçıda 1-1 tamamlamış ve penaltılarla elenmiştir.

1980-81 sezonunda Türkiye Kupası'nda ki en büyük başarısına imza atan Boluspor,kupaya 5.turdan dahil olmuş ve ilk turda Erzurumspor'u 5-0 ve 0-0 ile,6.turda Kocaelispor ile her iki maçta da 0-0 berabere kalmasına rağmen penaltılarla 3-0'lık skorla yenmiştir. Çeyrek finalde Galatasaray'ı 1-0 ve 2-0 ile geçen Boluspor yarı finalde ise Bursaspor'u 1-0 ve 0-0'lık sonuçlarla eleyerek finale adını yazdırmıştır. Finalde Ankaragücü'ne ilk maçta deplasman 2-1 yenilen Boluspor ikinci maçta sahasında rakibiyle 0-0 berabere kalarak finalde kaybetmiştir.

1983-84 sezonunda kupaya 5.turda merhaba diyen Boluspor rakibi Adanaspor'u 1-0 ve 0-0'lık sonuçlarla elemiş ve 6.turda da Vefa Simtel'i 0-0 ve 1-0'lık skorla eleyerek çeyrek finalde Trabzonspor ile eşleşmiştir. Rakibine her iki maçta da 2-0 yenilen Boluspor kupaya çeyrek finalde veda etmiştir.

1987-88 sezonunda yine çeyrek final başarısı gösteren Boluspor; 3.turda Menemenspor'u 3-0 ve 8-0'la, 4.turda ilk maçta Bursaspor'u 3-1 mağlup edip, ikinci maçta 1-0'lık yenilgiye rağmen tur atlamıştır. Ardından çeyrek finalde Zonguldakspor'a ilk maçta 1-0 yenilmiş, ikinci maçta da kendi evinde 2-1 kazanmasına rağmen kupaya veda etmiştir.

1989-90 sezonunda tek maç üzerinden oynanan kupada Boluspor kupaya 5.turdan dahil olmuş ve bu turda Konyaspor'u 5-2 yenerek çeyrek finale çıkmıştır. Çeyrek finalde Beşiktaş'a 5-0 yenilerek kupaya veda etmiştir.

2011-12 sezonunda PTT 1.Lig ekibi olmasına rağmen Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkma başarısı gösteren Boluspor; 2.turda Fethiyespor'u 5-1, 3.turda Gençlerbirliği'ni 3-2, 4. turda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırmıştır. Tarafsız sahada oynanan maçta Karabükspor'a 1-0 yenilerek kupaya veda etmiştir.

Avrupa macerası

Kulübümüz, 1972-73 sezonunu 33 puanla 5. sırada tamamlayınca, 1973-74 de Balkan Kupası'na katılmıştır. Bu kupada, Bulgaristan'ın Sofya Akademik, Romanya'nın Sport Clup Bacau takımlarıyla eşleşmiştir.

Maç sonuçları

11.04.1971 - Boluspor 3–2 Sport Clup Bacau

20.03.1974 - Sofya Akademik 6-0 Boluspor

16.05.1974 - Boluspor 2-0 Sofya Akademik