HABER:Esra Öztürk

Spor Toto 1. Lig'de fırtına gibi esen Adana Demirspor çıkışını Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda gösterdi. Sahasında Yeni Orduspor'u 2-1 mağlup eden mavi-lacivertli ekip tur heyecanını taraftarına yaşattı. Teknik direktör Hakan Kutlu, "Kupa maçları bizim için önemli ama kupa alma gibi bir hedefimiz yok. Lig şampiyonluğu, bir üst lig hedefimiz var. Kupayı alanı üst lige çıkartmıyorlar" dedi. Teknik patron Kutlu, "Oyuncular ne kadar uğraşırlarsa, kafaların bir yerinde konsantre sıkıntısı yaşıyorlar. İlk yarı da bunun dağınıklığı içerisindeydi takımımız. Kendi hatamızda çıkarken kaptırdığımız bir toptan gol yedik. İlk yarı o dağınıklığı üzerimizden atamadık. Maçın ikinci yarısında biraz daha fazla konsantre üstte çekti oyuncularımız. Kazandık. Mutluyuz" şeklinde konuştu.