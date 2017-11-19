Haber: Gönül OLUTÜRK

Parlamentolar Arası Futbol Turnuvasında Türkiye’nin Antalya’daki ilk konuğu Polonya oldu. Müsabaka saat 12.30’ da başladı. TRT Spor’dan canlı yayınlanan maçta Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü 14 numaralı forma ile oynadı.. Karşılaşma 30’ar dakikalık iki devre halinde oynandı. Eski Milli futbolcu Saffet Sancaklı ise forvette yer aldı. Ekibimiz Karşılaşmanın ilk yarısında 29.Dakikada AK Parti Giresun Milletvekili Mehmet Geldi’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk Yarı Sonucu: Türkiye:1 – Polonya:0. Karşılaşmanın ikinci yarısının 30.Dakikasında bu kez Silio ile Polonya eşitliği yakaladı. 47. Dakikada Polonya’nın ikinci golü geldi: Türkiye:1 – Polonya:2. Milliler 66.Dakikada Siirt Milletvekili Osman Ören’le eşitliği yakaladı: Türkiye:2 – Polonya:2 (Maç sonucu).