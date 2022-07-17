Haber: C. Kutay Aykan

Yıllarca Süper Lig ekipleri Kasımpaşa, Galatasaray, Sivasspor ve Antalyaspor formalarını giyen, geçen sezon ise Bodrumspor ile TFF 2'nci Lig'de Bodrumspor ile şampiyonluk yaşayarak Spor Toto 1. Lig'e yükselme başarısı yakalayan Yekta Kurtuluş, açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, geçen sezon Bodrumspor formasıyla 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 36 maçta forma giydi. Kurtuluş, 35 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon doğru bir yapılanmayla şampiyonluğa ulaştıklarını kaydeden Yekta Kurtuluş, "Doğru bir kadroyla, nefis bir sezon yaşadık. Zor başlamıştı ama sonu çok güzel oldu. Bu sezon da doğru yapılanmayla yine mümkün olduğunca yukarılarda play-off'u kovalayacağız" dedi.

Kamp dönemlerinin iyi geçtiğine dikkat çeken deneyimli orta saha oyuncusu Kurtuluş, "Kampımız iyi gidiyor. Maçların başlangıcının ertelenmesi haberini aldık. Bu yüzden biraz tempomuzu düşürdük. Şimdi tekrar lige olabildiğince iyi hazırlanmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Takım olarak hedeflerinin play-off olduğunu söyleyen Yekta Kurtuluş, "Play-off hedefimiz var. Biz play-off'a uygun bir oyun oynuyoruz. O hedefi yakalarsak bir üst lige çıkabiliriz" ifadelerini kullandı.